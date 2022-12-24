С началом полномасштабной войны спортивное сообщество Украины объединилось вокруг борьбы с агрессором. Спортсмены помогают армии и оказывают гуманитарную помощь пострадавшим.

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Также разные представители активно осуждают россиян за их действия и агитируют за массовое их отстранение от соревнований. В футболе представителей РФ исключили из всех турниров УЕФА, поэтому они хотят перейти в азиатскую конфедерацию.

Эту идею от РФС прокомментировал бывший игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо. Он считает, что россиян нужно максимально изолировать от цивилизованного мира.

Россия вообще никому не нужна. Но досадно, что есть функционеры и политики, которые их поддерживают. Их нужно пожизненно изолировать. Даже если их дисквалифицировать на 15 лет, то потом вырастет новое поколение, которое возьмет в руки автоматы и снова пойдет войной против Украины и других европейских стран. Если Россию не остановить сегодня, то через некоторое время они снова пойдут воевать. Поэтому Зеленский не идет на переговоры. Я с ним полностью согласен,

– заявил Сабо.

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Обвинил тренер УЕФА и ФИФА. Он считает, что главные футбольные организации мира подыгрывают россиянам и хотят их вернуть в свои соревнования.

Мне совсем не нравится позиция ФИФА и УЕФА. Во главе этих организаций сидят люди, продававшиеся России за деньги. Практически весь мир не желает иметь дело с Россией, а они все равно делают по-своему. Думаю, без денег "Газпрома" не обошлось. Пройдет немного времени – и УЕФА, и ФИФА вообще позволят российским клубам и сборной участвовать в их турнирах. Я в этом уверен. Их не интересует то, что в Украине гибнут люди. Таких людей, поддерживающих Россию, нужно наказывать! Инфантино и Чеферин живут за деньги России и других стран,

– считает Сабо.

Также специалист рассказал, чего желает Путину за развязанную войну в Украине. Йожеф Йожефович считает, что Россию нужно разрушить изнутри.

Украина должна сделать все, чтобы уничтожить Россию. Просто выгнать оккупантов из нашей страны будет недостаточно. Нужно забрать у них ядерное оружие и разрушить экономику, чтобы они даже за 100 лет не смогли восстановиться. У меня есть мечта – посадить Путина в клетку и возить по всему миру. Это не человек, а какое-то существо – КГБист. Для КГБистов люди – это ничто. Он посылает сотни тысяч мобилизованных на убой,

– признался Сабо.

Напомним, что сборная Украины сыграла всего два матча со сборной России в 1999 году. Тогда в отборе на Евро "сине-желтые" взяли 4 балла и оставили соперника за бортом. В это время украинской командой руководил Йожеф Сабо.

Интересный факт. Сабо – уроженец Ужгорода. Но в год его рождения (1940) город был в составе Венгрии. Он родился в семье этнических мадьяр, а его отец воевал за венгерскую армию во время Второй мировой войны.