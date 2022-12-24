Олександр Рибалка розповів, що жарти з Олександром Шовковським до добра не доводили. Інцидент стався під час одного з перельотів між іграми "біло-синіх".

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Нинішній гравець Олександрії Олександр Рибалка хотів покарати Шовковського за шахрайство:

Жартувати з Олександром Шовковським було дуже небезпечно. Пам'ятаю, як у літаку він ударив мене по нозі. Ми грали в карти, я роздавав, а він сидів спиною до мене та поставив руку на столик. Я роздав карти та закрив перед ним столик притиснувши Шовковському пальці. Я кажу: "дядько Сашко, чому ви заглядаєте, коли я роздаю?". Він вдарив мені в коліно, – розповів Рибалка.

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