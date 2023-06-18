Улыбка зависит от ситуации в стране: Петраков, окруженный игроками из РФ, упомянул о родном крае

Бывший главный тренер сборной Украины решил упомянуть об Украине. Специалист не может определиться со своей позицией.

Наставник сборной Армении Александр Петраков поделился ожиданиями от поединка с Латвией в рамках отбора к Евро-2024. В своих ответах тренер упомянул и родной край.

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Без лишнего пафоса

Александр Петраков, которому во главе "людей из Арарата" удалось победить сборную Уэльса, все же умудрился нахамить журналистам. Специалисту, казалось бы, представители СМИ пытаются нивелировать его победу над "драконами", которую он полностью заслужил, поэтому коуч ответил довольно нагло. Однако вопросы по Уэльсу продолжают преследовать Петракова.

В частности, журналист спросил Александра, удалось ли ему настроить команду на матч с Латвией после победы над командой из Великобритании, а также будут ли определенные изменения в стартовом составе и когда поклонники армянского футбола смогут увидеть улыбку на лице наставника их любимой команды. Петраков же ответил на последний запрос в достаточно неожиданно в ключе для нынешних реалий тренера.

Улыбку увидите тогда, когда закончится война в моей стране,

– сказал специалист.

Стоит отметить, что Александр Петраков вызывает в сборную Армении футболистов с чемпионата России, что совсем не приносит дискомфорта наставнику, который здраво понимал, в какую национальную команду он идет работать. К тому же, украинский специалист недавно отказался отвечать на вопросы, касающиеся сборной Украины.

Александр Петраков во главе сборной Армении