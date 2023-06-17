Сборная Армении одолела Уэльс (2:4) в рамках отбора к Евро-2024. Триумф стал первым для Александра Петракова во главе "людей из Арарата".

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Боится, чтобы у него не украли победу

Украинский специалист в очередной раз становится на одной и той же грабле. Александр Петраков ищет предательство там, где его и близко нет, а также усматривает в словах журналистов намерения оскорбить достоинство самого наставника сборной Армении. Сначала представитель СМИ отметил, что многие удивлены результату матча, однако Петраков сразу отрезал, что для него все ожидаемо.

Позже журналист спросил Александра считает ли тот, что нынешняя команда Уэльса отличается от той, против которой тщеславный наставник сыграл в прошлом году во главе сборной Украины (тогда "сине-желтые" уступили "драконам" со счетом 1:0 и потеряли шанс выйти на чемпионат мира в Катаре). Такую "наглость" Петраков решил не простить представителю СМИ.

Вы хотите, чтобы я сбавил победу армянской сборной? Я этого делать не буду. В Уэльсе все на месте, все играют. Только одного футболиста нет – Бэйла. Мне кажется, что это не снизит значение победы именно армянских ребят. Я приехал в Армению, чтобы попасть на большой турнир, вывести туда сборную,

– сказал Петраков.

Напомним, что зимой украинский специалист вступил на тренерский мостик армянского коллектива после того, как с ним не продлила контракт сборная Украины. ряд представителей чемпионата страны-агрессора.

Петраков во главе сборной Армении