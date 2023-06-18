Наставник збірної Вірменії Олександр Петраков поділився очікуваннями від поєдинку з Латвією в рамках відбору до Євро-2024. У своїх відповідях тренер згадав і рідний край.

Варте уваги Сергій Ребров анонсував зміни у збірній України на матч з Мальтою: що сказав тренер

Без лишнього пафосу

Олександр Петраков, якому на чолі "людей з Арарату" вдалося перемогти збірну Уельсу, все ж примудрився нахамити журналістам. Фахівцю, так ніби здалося, що представники ЗМІ намагаються знівелювати його перемогу над "драконами", яку він повністю заслужив, тому коуч відповів досить нахабно. Проте питання щодо Уельсу продовжують переслідувати Петракова.

Зокрема, журналіст запитався у Олександра чи вдалося йому налаштувати команду на матч з Латвією після перемоги над командою з Великої Британії, а також чи будуть певні зміни у стартовому складі та коли пошановувачі вірменського футболу зможуть побачити посмішку на обличчі наставника їхньорї улюбленої команди. Петраков ж відповів на останній запит у досить неочікувано в ключі для нинішніх реалій тренера.

Посмішку побачите тоді, коли закінчиться війна у моїй країні,

– сказав фахівець.

Варто відзанчити, що Олександр Петраков викликає у збірну Вірменії футболістів із чемпіонату Росії, що зовсім не приносить дискомфорту наставнику, який тверезо розумів, у яку національну команду він йде працювати. До того ж український фахівець нещодавно відмовився відповідати на запитання, які стосуються збірної України.

Олександр Петраков на чолі збірної Вірменії