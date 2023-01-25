У середині січня у пресі з'явилась інформація про можливе повернення Нойка в Україну. Начебто 30-річний футболіст поповнить опорну зону одеського Чорноморця.

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Повернення "годувальника" не буде

Однак тепер з'явились протилежні чутки. Олександр Нойок справді покине Маккабі Бней-Рейне у взимку 2023 року, за який виступає сьогодні. Але точно не повернеться в Україну. Футболіст не розглядає варіантів продовження кар'єри на Батьківщині.

Факт зі статистики! У поточному сезоні провів 15 матчів, у яких не відзначався результативними діями.

Нойок зацікавлений у виступах в чемпіонатах Польщі або Казахстану.

Справді, Нойок не був би бажаним футболістом для українського уболівальника. Протягом 2016 – 2022 років український футболіст катався по клубах, які представляють ворожі країни Росію та Білорусь. Вперше неправильний вибір Нойок зробив, коли 11 березня 2016 року перейшов із харківського Металіста у мінське Динамо.

Після чого Олександр встиг пограти за цілий ряд команд – брестське Динамо, російський Оренбург та білоруський Рух.

Хоча Ярослав Ракіцький, який нещодавно повернувся у донецький Шахтар після вояж у російський Зеніт, не побоявся критики зі сторони українських футбольних фанатів.

Цікаво, що раніше у ЗМІ фігурувала інформація, що начебто Нойок готовий змінити громадянство на білоруське, щоб не вважатись легіонером у російському чемпіонаті. Однак за даними Transfermarkt, уродженець Херсона продовжує бути власником українського паспорта.

До слова. В Україні Нойок виступав не лише за Металіст. До 2016 року Олександр встиг пограти за різні вікові команди Шахтаря, Закарпаття, Металіст-2 та донецький Металург. Також пограв за рідні вікові категорії збірної України, але до головної команди країни так і не дістався. Навіть встиг побути капітаном "молодіжки".