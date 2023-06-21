Днепр-1 начнет свой еврокубковый путь со второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Соперником украинской команды станет греческий Панатинаикос.
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Кучер: Панатинаикос – фаворит противостояния
Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер прокомментировал результаты жеребьевки. По мнению 40-летнего специалиста, вице-чемпион Греции будет фаворитом поединка.
Мы понимали, какие команды нам могут посться на этой стадии – это конечно непростые соперники. Конечно, будем упорно готовиться к этому противостоянию. Панатинаикос наверняка будет фаворитом, ведь и чемпионат у них сильнее, и главное, что для них болельщики станут 12-м игроком, которые будут горячо поддерживать свою команду. Конечно, для нас эти матчи будут тяжелыми, но у нас все равно всегда есть шансы в каждом матче. Будем подходить к первому матчу с максимальной концентрацией,
– заверил Кучер.
В составе греческой команды играют хорошо известные украинским болельщикам футболисты – Бернард и Беньямин Вербич. Кстати, Кучер играл вместе с бразильцем в Шахтере.
Это действительно знакомые для нас футболисты – с кем-то вместе играл или против кого-то. Но у соперника много квалифицированных игроков, потому мы будем всех их разбирать и готовиться. Сейчас и у них сборы началось, поэтому, конечно, будем за ними следить. Для нас это будет очень важный поединок,
– сказал Кучер.
По мнению Кучера, у Днепра-1 будут шансы в противостоянии с Панатинаикосом. Козырем "спортклубовцев" могут стать контратаки.
Обычно там команды, которые играют в атакующий футбол, плюс легионеры, которые любят бежать вперед, а их в атаку будут гнать болельщики. Этим можно будет воспользоваться,
– рассказал главный тренер Днепра-1.