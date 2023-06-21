Дніпро-1 розпочне свій єврокубковий шлях з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником української команди стане грецький Панатінаїкос.

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Кучер: Панатінаїкос – фаворит протистояння

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував результати жеребкування. На думку 40-річного фахівця, віцечемпіон Греції буде фаворитом двобою.

Ми розуміли, які команди нам можуть дістатися на цій стадії – це, звичайно, непрості суперники. Звісно, що будемо наполегливо готуватися до цього протистояння. Панатінаїкос, напевно, буде фаворитом, адже і чемпіонат у них сильніше, і головне, що для них вболівальники стануть 12-м гравцем, які будуть палко підтримувати свою команду. Звичайно, що для нас ці матчі будуть важкими, але у нас все одно завжди є шанси, у кожному матчі. Будемо підходити до першого матчу з максимальною концентрацією,

– запевнив Кучер.

У складі грецької команди грають добре відомі українським вболівальникам футболісти – Бернард та Беньямін Вербіч. До речі, Кучер грав разом з бразильцем у Шахтарі.

Це дійсно знайомі для нас футболісти – з кимось разом грав, або проти когось. Але у суперника багато кваліфікованих гравців, тому ми будемо всіх їх розбирати і готуватися. Зараз і у них збори почалися, тому, звичайно, будемо за ними слідкувати. Для нас це буде дуже важливий двобій,

– сказав Кучер.

На думку Кучера, Дніпро-1 матиме шанси у протистоянні з Панатінаїкосом. Козирем "спортклубівців" можуть стати контратаки.

Зазвичай там команди, які грають в атакувальний футбол, плюс є легіонери, які люблять бігти вперед, а їх в атаку будуть гнати вболівальники. Цим можна буде скористатися,

– розповів головний тренер Дніпра-1.

Важливо! Матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 25/26 липня та 1/2 серпня. Переможці вийдуть до 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Команди, які програють, потраплять до третього відбіркового раунду Ліги Європи.