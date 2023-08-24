Начать все с чистого листа: Кучер возглавит другой клуб Украинской Премьер-лиги

Творческий отпуск Александра Кучера надолго не затянется. Наставника ждут в состоянии амбициозного клуба УПЛ.

Александр Кучер может возглавить черкасский ЛНЗ. Но вот у бывшего защитника появился конкурент за место на тренерском мостике.

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Некогда отдыхать

Экскоуч Днепра-1 не собирается долго засиживаться без дела. Кучер оказался к тому же нужным еще неопытным клубам украинской элиты, в частности ЛНЗ. Дело в том, что "производители семян", как и Днепр-1, уволили своего главного тренер а, однако, есть определенные разногласия. Черкасский коллектив пошел на достаточно радикальный шаг, поскольку простился со своим наставником Александром Ковпаком из-за вылета из Кубка Украины от сумской Виктории (1:0), выступающей в Первой Лиге.

Днепр-1 же, в свою очередь, пошел с Кучером по разным дорогам из-за ряда провальных результатов. К примеру, "спортклубовцы" покинули квалификации в Лигу чемпионов, уступив греческому Панатинаикосу, вылетели из отбора в Лигу Европы от чешской Славии (в настоящее время выступают в "финале" квалификации в Лигу конференций, где устрелись с травским Спартаком, однако уже под руководством временного тренера). К тому же днепровский коллектив набрал в УПЛ всего 4 балла этого сезона, едва одолев Полесье, сыграв в ничью с минаем и уступив Оболони.

Стоит отметить, что у Кучера есть конкурент на место главного тренера ЛНЗ. Олег Дулуб также претендует на наставническое кресло "производителей семян" и даже должен прибыть в Черкассы, чтобы завершить свой трансфер. К тому же 24 августа должна состояться презентация нового коуча ЛНЗ.

Тренерская карьера Кучера