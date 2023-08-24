Олександр Кучер може очолити черкаський ЛНЗ. Та от у колишнього захисника появився конкурент за місце на тренерському містку.

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Не має коли відпочивати

Екскоуч Дніпра-1 не збирається довго засиджуватися без діла. Кучер виявився до того ж потрібним ще недосвідченим клубам української еліти, зокрема, ЛНЗ. Діло в тому, що "виробники насіння", як і Дніпро-1, звільнили свого головного тренера, проте є певні розбіжності. Черкаський колектив пішов на досить радикальний крок, оскільки попрощався зі своїм наставником Олександром Ковпаком через виліт із Кубка України від сумської Вікторії (1:0), котра виступає в Першій Лізі.

Дніпро-1 ж, у свою чергу, пішов з Кучером по різних дорогах через низку провальних результатів. До прикладу, "спортклубівці" покинули кваліфікації до Ліги чемпіонів, поступившись грецькому Панатінаїкосу, вилетіли із відбору до Ліги Європи від чеської Славії (наразі виступають у "фіналі" кваліфікації до Ліги конференцій, де зустрілись зі травським Спартаком, проте вже під керівництвом тимчасвого тренера). До того ж дніпровський колектив набрав в УПЛ всього 4 бали цього сезону, ледь-ледь здолавши Полісся, зігравши у нічию із минаєм, та поступившись Оболоні.

Варто відзначити, що у Кучера є конкурент на місце головного тренера ЛНЗ. Олег Дулуб також претендує на наставницьке крісло "виробників насіння" та навіть мав прибути до Черкас, аби завершити свій трансфер. До того ж 24-го серпня повинна відбутися презентація нового коуча ЛНЗ.

Тренерська кар'єра Кучера