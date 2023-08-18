"Легко нам не будет": Кучер прокомментировал матч со Славией и оценил следующего соперника днепрян

Главный тренер Днепра-1 расстроен вылетом из Лиги Европы. Наставник "спортклубовцев" нашел плюсы во встрече со следующим соперником.

Александр Кучер прокомментировал вылет от чешской Славии. Украинский специалист также успел дать оценку Спартаку, с которым Днепр-1 встретится в Лиге конференций.

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Готовятся к сложному матчу

Днепровский коллектив продолжает лететь с еврокубковой лестницы. Сначала "спортклубовцы" уступили греческому Панатинаикосу в квалификации в Лигу чемпионов (5:3 по итогам двух матчей), а теперь еще и улетели от Славии из Праги в рамках отбора в Лигу Европы (4:1), хотя и имели шансы в ответном матче, поскольку расписали мировую с чехами.

Главный тренер Днепра-1 отметил, что второму поединку против Славии, его подопечные на поле были настоящей командой, а также совсем не уступили в борьбе намного более опытным "красно-белым". Кучер отметил, что "спортклубовцы" пытались играть в качественный футбол, стремились победить, но пропущенный гол сломал немного команду, поскольку при счете 1:0 в пользу днепрян шансы еще были. Специалист также подчеркнул, что последние четыре матча в еврокубках Динпро-1 провел с хорошими командами, что сопровождалось большими переездами, поэтому ему сложно проанализировать крайние встречи.

Спартак Трнава? Будем еще учить. Первую игру они проиграли, а сейчас была для них домашняя игра и результат мог быть как в их пользу, так и в пользу Леха. То, что расстояние между Трнавой и Кошицами (Днепр-1 играет там домашние еврокубковые матчи) не очень велико – это плюс для нас? В этом случае, конечно. С прошедшего гостевого еврокубкового матча мы возвращались 16 часов и нам оставалось только поспать перед следующей игрой. Спартак Трнава – сильный оппонент. В таких турнирах лёгких соперников не бывает. Все отдают все силы и эмоции ради подобных матчей. У нас будет нелегкое противостояние. Будем изучать соперника, но точно знаю, что легко нам не будет,

– сказал Кучер о следующем оппоненте днепрян.

Напомним, что Днепр-1 в "финале" квалификации в Лигу конференций сойдется именно со словацким Спартаком, который в предыдущем раунде обыграл польский Лех. Поединки пройдут 24 и 31 августа. Следует отметить, что серебряный призер УПЛ может остаться без еврокубков, в отличие от Зари (третье место), которая даже в случае проигрыша в квалификации ЛЕ точно попадет в групповой этап ЛК.