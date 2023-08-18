Олександр Кучер прокоментував виліт від чеської Славії. Український фахівець також встиг дати оцінку Спартаку, з яким Дніпро-1 зустрінеться у Лізі конференцій.

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Готуються до складного матчу

Дніпровський колектив продовжує летіти з єврокубкової драбини. Спершу "спортклубівці" поступилися грецькому Панатінаїкосу у кваліфікації до Ліги чемпіонів (5:3 за підсумками двох матчів), а тепер ще й відлетіли від Славії із Праги в рамках відбору до Ліги Європи (4:1), хоча й мали шанси у матчі-відповіді, оскільки розписали мирову із чехами.

Головний тренер Дніпра-1 зазначив, що другому поєдинку проти Славії, його підопічні на полі були справжньою командою, а також зовсім не поступилися у боротьбі набагато досвідченішим "червоно-білим". Кучер зазначив, що "спортклубівці" намагалися грати у якісний футбол, прагнули перемогти, але пропущений гол зламав трохи команду, оскільки за рахунку 1:0 на користь дніпрян, шанси ще були. Фахівець також підкреслив, що останні чотири матчі у в єврокубках Дінпро-1 провів із гарними командами, що супроводжувалось великими переїздами, тому йому складно проаналізувати крайні зустрічі.

Спартак Трнава? Будемо ще вивчати. Першу гру вони програли, а зараз була для них домашня гра і результат міг бути, як на їх користь, так і на користь Леха. Те, що відстань між Трнавою і Кошицями (Дніпро-1 грає там домашні єврокубкові матчі) не дуже велика – це плюс для нас? В цьому випадку звісно. З минулого гостьового єврокубкового матчу ми поверталися 16 годин і нам залишалося тільки поспати перед наступною грою. Спартак Трнава – сильний опонент. В таких турнірах легких суперників не буває. Усі віддають всі сили і емоції заради таких матчів. У нас буде нелегке протистояння. Будемо вивчати суперника, але точно знаю, що легко нам не буде,

– сказав Кучер про наступного опонента дніпрян.

Нагадаємо, що Дніпро-1 у "фіналі" кваліфікації до Ліги конференцій зійдеться саме із словацьким Спартаком, який у попередньому раунді обіграв польський Лех. Поєдинки пройдуть 24-го та 31-го серпня. Варто відзначити, що срібний призер УПЛ може залишитись без єврокубків, на відміну від Зорі (третє місце), яка навіть у випадку програшу в кваліфікації ЛЄ точно потрапить у груповий етап ЛК.