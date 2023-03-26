Три претендента на бой с Усиком: промоутер украинца назвал самого сложного соперника
Источник:Fighting On The Inside Podcast
Обладателю трех чемпионских титулов хевивейта Александру Усику придется провести обязательную защиту поясов. Среди вероятных соперников есть его старые знакомые по боксерскому рингу.
Бой за абсолют в супертяжелом дивизионе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком официально отменен. Впрочем, на этом жизнь не останавливается. В скором времени украинский чемпион получит нового соперника.
Читайте также Секс-символ бокса упрекнула "Цыганского короля" за срыв мегафайта с Усиком
Джо Джойс – соперник сложнее Фьюри
Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал о возможных последующих соперниках.
"У нас есть три обязательных претендента: Даниэль Дюбуа, номер один по правилам WBA, а затем IBF – Филипп Хргович, номер два и чемпион WBO Джо Джойс.
Я бы хотел сказать, что самый сложный тест для Усика – это Джо Джойс. Это будет сложный бой. Это может быть даже более сложный поединок, чем с Тайсоном Фьюри", – заявил Красюк.
Кстати, Джо Джой являтся претендентом номер один на бой с "Цыганским королем". Но для начала ему необходимо провести бой с китайцем Чжаном Чжилеем.
Итак, вероятнее всего, Усик встретится с регулярным чемпионом мира по версии WBA Даниэлем Дюбуа.