Бой за абсолют в супертяжелом дивизионе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком официально отменен. Впрочем, на этом жизнь не останавливается. В скором времени украинский чемпион получит нового соперника.

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Джо Джойс – соперник сложнее Фьюри

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал о возможных последующих соперниках.

"У нас есть три обязательных претендента: Даниэль Дюбуа, номер один по правилам WBA, а затем IBF – Филипп Хргович, номер два и чемпион WBO Джо Джойс.

Я бы хотел сказать, что самый сложный тест для Усика – это Джо Джойс. Это будет сложный бой. Это может быть даже более сложный поединок, чем с Тайсоном Фьюри", – заявил Красюк.

Отметим, что Александр Усик уже встречался с Джо Джойсом на боксерском ринге. В 2013 году в рамках лиги WSB Александр, представлявший команду "Украинских атаманов", победил по очкам британца из "Львиных сердец".

Кстати, Джо Джой являтся претендентом номер один на бой с "Цыганским королем". Но для начала ему необходимо провести бой с китайцем Чжаном Чжилеем.

Итак, вероятнее всего, Усик встретится с регулярным чемпионом мира по версии WBA Даниэлем Дюбуа.