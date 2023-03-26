Бій за абсолют у надважкому дивізіоні між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком офіційно скасовано. Втім, на цьому життя не зупиняється. Незабаром український чемпіон отримає нового суперника.

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Джо Джойс – суперник складніший за Ф'юрі

Промоутер чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів про можливих наступних суперників.

"У нас є три обов'язкових претенденти: Даніель Дюбуа, номер один за правилами WBA, а потім IBF – Філіп Хргович, який номер два та чемпіон WBO Джо Джойс.

Я б хотів сказати, що найскладніший тест для Усика – це Джо Джойс. Це буде складний бій. Це може бути навіть складніший поєдинок, ніж з Тайсоном Ф'юрі", – заявив Красюк.

Зазначимо, що Олександр Усик вже зустрічався з Джо Джойсом на боксерському рингу. У 2013 році в рамках ліги WSB Олександр, який представляв команду "Українських отаманів", переміг за очками британця з "Левових сердець".

До речі, Джо Джой є претендентом номер один на бій з "Циганським королем". Але для початку йому необхідно провести бій з китайцем Чжаном Чжилеєм.

Тож, найімовірніше, Усик зустрінеться з регулярним чемпіоном світу за версією WBA Даніелем Дюбуа.