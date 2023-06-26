Защитник сборной Украины заинтриговал своим будущим в Динамо

Киевское Динамо вышло из отпуска. Игроки клуба перед стартом тренировочного процесса начали проходить традиционное медобследование, среди них был и Александр Караваев, будущее которого в клубе под вопросом.

Опытный футболист поделился ожиданиями от нового сезона и рассказал о состоянии своего контракта. Соглашение с киевлянами у Караваева истекает уже 30 июня 2023 года.

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Все скоро решится, но пока без конкретики

На вопрос, означает ли появление футболиста на медосмотре, что он остается в клубе, Александр ответил, что официально все решится в ближайшее время.

У меня контракт до 30 июня и сейчас мы на завершающей стадии. Я думаю, что день-два и все решится,

– отметил игрок.

Александр сообщил, что впервые за пять лет не ездил перед сезоном на матчи сборной, поэтому много времени провел с семьей и с новыми силами готов начинать подготовку. Также футболист поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата и оценил новичков УПЛ.

С каждым годом все больше и больше растет напряжение. Этому подтверждение, что я смотрел и переходные матчи, и до этого матчи первой лиги, там много друзей играет. Очень сильные команды зашли в чемпионат и те, что остались, также усиливаются и меняются. Поэтому, как всегда, будет очень большое напряжение и борьба,

– спрогнозировал Александр.

Ранее отмечалось, что претендентом на футболиста является амбициозное житомирское Полесье, в состав которого недавно вошел еще один бывший игрок Динамо и сборной Украины – Артем Шабанов.

Караваев в составе Динамо