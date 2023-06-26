Защитник сборной Украины заинтриговал своим будущим в Динамо
Источник:Динамомания
Киевское Динамо вышло из отпуска. Игроки клуба перед стартом тренировочного процесса начали проходить традиционное медобследование, среди них был и Александр Караваев, будущее которого в клубе под вопросом.
Опытный футболист поделился ожиданиями от нового сезона и рассказал о состоянии своего контракта. Соглашение с киевлянами у Караваева истекает уже 30 июня 2023 года.
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Все скоро решится, но пока без конкретики
На вопрос, означает ли появление футболиста на медосмотре, что он остается в клубе, Александр ответил, что официально все решится в ближайшее время.
У меня контракт до 30 июня и сейчас мы на завершающей стадии. Я думаю, что день-два и все решится,
– отметил игрок.
Александр сообщил, что впервые за пять лет не ездил перед сезоном на матчи сборной, поэтому много времени провел с семьей и с новыми силами готов начинать подготовку. Также футболист поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата и оценил новичков УПЛ.
С каждым годом все больше и больше растет напряжение. Этому подтверждение, что я смотрел и переходные матчи, и до этого матчи первой лиги, там много друзей играет. Очень сильные команды зашли в чемпионат и те, что остались, также усиливаются и меняются. Поэтому, как всегда, будет очень большое напряжение и борьба,
– спрогнозировал Александр.
Ранее отмечалось, что претендентом на футболиста является амбициозное житомирское Полесье, в состав которого недавно вошел еще один бывший игрок Динамо и сборной Украины – Артем Шабанов.
Караваев в составе Динамо
- В июле 2019 года Александр подписал контракт с киевлянами.
- За три года провел в футболке киевлян 130 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 15 ассистов.
- Больше поединков он провел только за луганскую Зарю – 166.
- Вместе с Динамо завоевал 5 трофеев.