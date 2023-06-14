Сначала сообщалось, что киевляне не хотят продлевать контракт с 31-летним правым защитником. Вроде бы "бело-синие" хотят еще больше омолодить состав команды и разгрузить зарплатную ведомость. Как сообщает журналист Игорь Цыганик, Динамо предложило Александру Караваеву новый контракт.
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Предложили новые условия
Однако есть одно но. Условия нового соглашения отличаются от тех, что были в предыдущем контракте футболиста защиты. Караваев взял время на размышления, чтобы рассмотреть все варианты своего продолжения карьеры.
Отметим, что действующий контракт Караваева с киевским клубом истекает 30 июня 2023 года.
Столичную команду уже покинул опытный голкипер Денис Бойко, которого сватают в житомирский Полесье, только повысившийся в классе из Первой лиги Украины.
Напомним, что Динамо закончило сезон-2022/2023 в УПЛ за пределами топ-3. Киевляне набрали 60 очков в 30 турах, заняв 4-ю позицию.
Как Караваев выступал за киевское Динамо
- Летом 2019 подписал контракт с киевлянами, перешел из луганской Зари.
- С того момента не покидал Динамо.
- В сезоне-2022/2023 Караваев отыграл в бело-синей футболке 30 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.
- В общей сложности правый защитник сыграл за столичную команду уже 130 поединков. А это второй показатель с количеством сыгранных матчей за один клуб. Больше в карьере Караваева только матчей за Зорю (166 встреч).
- Вместе с Динамо Караваев завоевал 5 трофеев.