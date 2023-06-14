Спершу повідомлялось, що кияни не хочуть продовжувати контракт із 31-річним правим захисником. Начебто "біло-сині" хочуть ще більше омолодити склад команди та розвантажити зарплатну відомість. Як інформує журналіст Ігор Циганик, Динамо запропонувало Олександру Караваєву новий контракт.

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Запропонували нові умови

Однак є одне але. Умови нової угоди відрізняються від тих, які були у попередньому контракті футболіста захисту. Наразі Караваєв взяв час на роздуми, аби розглянути усі варіанти свого продовження кар'єри.

Відзначимо, що чинний контракт Караваєва з київським клубом спливає 30 червня 2023 року.

Столичну команду вже покинув досвідчений голкіпер Денис Бойко, якого сватають до житомирського Полісся, який лише підвищився у класі з Першої ліги України.

Нагадаємо, що Динамо закінчило сезон-2022/2023 в УПЛ за межами топ-3. Кияни набрали 60 очок у 30 турах, посівши 4-ту позицію.

Як Караваєв виступав за київське Динамо