Легенда любительского бокса: биография Александра Хижняка, серебряного призера Олимпиады

Украинский боксер Александр Хижняк пополнил украинскую копилку пятым "серебром" на Олимпиаде. Что известно о его спортивном пути и достижениях – читайте дальше.

Хижняк – украинский боксер-любитель, является заслуженным мастером спорта. Получил титулы чемпиона мира, чемпиона Европы и является призером ряда соревнований.

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Хижняк на Олимпиаде-2020

На Олимпийских играх в японском Токио украинец встретился в финале с бразильцем Геберта Соузой и получил серебряную медаль. Впрочем, к решению рефери есть вопросы. Ведь после мощного удара соперника Хижняк оказался на канвасе, судья не отсчитывал до 9 и сразу остановил поединок. Он присудил победу Соузе – несмотря на то, что украинский боксер был готов завершать поединок.

В украинской Федерации бокса раскритиковали действия рефери. Там подчеркнули, что необходимо отбирать профессиональных судей, а не "шоуменов, у которых нет в голове понимания истории, спортивной справедливости и здравого смысла". Комментируя выступление спортсмена на Олимпиаде-2020, президент федерации Владимир Продивус назвал его "легендой современного любительского бокса".

Биография спортсмена

Александр Хижняк родился в Полтаве 3 августа 1995 года, накануне ему исполнилось 26. К слову, свой день рождения Александр отпраздновал на Олимпийских играх в Токио. В своем фейсбуке боксер указал, что учился в полтавской школе №26. Впоследствии получал образование в Полтавском национальном педагогическом университете и Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Спортивной карьере олимпийский призер обязан своему отцу, также Александру. Хижняк-старший является опытным тренером. Ранее боксер рассказал "Комсомольской правде", что отец начал заниматься с ним еще в 7 лет. Тогда маленький Александр не всегда хотел делать зарядку и ходить на тренировки. Впрочем, когда вырос, понял, что все это было зря. Мать спортсмена не хотела, чтобы сын боксировал. Из-за этого она раньше даже не смотрела бои с участием сына.

Спортивная карьера

Соревнуясь в младших возрастных категориях, Хижняку удалось победить на юношеском чемпионате мира в 2012 году в Ереване. В следующем году он начал выступать за основную мужскую сборную Украины – в полутяжелом весе. В 2013 и 2014 годах завоевывал "серебро" на чемпионате Украины. Впоследствии начал выступать за команду "Украинские атаманы" в полупрофессиональной лиге WSB.

На Европейских играх в Баку в 2015 году получил "бронзу". В 2016 году ему не удалось пройти квалификацию на Олимпийские игры. И после этой неудачи спортсмен начал показывать впечатляющие результаты – 2017 год стал для него в хорошем смысле переломным. Сначала он стал чемпионом Европы среди молодежи и выиграл чемпионат Европы. На чемпионате мира в Гамбурге победил 4 раза и стал чемпионом мира. Из-за этого достижения НОК Украины признал Хижняка лучшим спортсменом месяца. Наконец, Хижняк завоевал звание от AIBA – лучшего боксера-любителя независимо от весовой категории. В 2019 году на чемпионате в Минске снова стал сильнейшим в Европе.

Государственные награды:

орден "За заслуги" II степени, 2019 год – за достижения на II Европейских играх в Минске;

орден "За заслуги" III степени. 2017 год – за значительный личный вклад в государственное строительство, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Личная жизнь

Украинский боксер уже более 4 лет находится в отношениях. Он встречается со своей землячкой Татьяной Шестаковой минимум с апреля 2017 года. Именно тогда Александр опубликовал в инстаграме первое фото с возлюблнной. С тех пор он часто показывает сторонникам их совместные фото.