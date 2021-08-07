Владимир Продивус эмоционально высказался касательно "украденного" в украинского боксера Хижняка "золота" на Олимпиаде в Токио.

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Непрофессионализм судьи

Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо отбирать профессиональных судей, а не шоуменов, у которых нет в голове ни понимания истории и спортивной справедливости, ни здравого смысла,

– отметил президент Федерации бокса Украины.

Продивус добавил, что, возможно, "полтавский танк и дал осечку, но кто же после этого сдает танк на металлолом". Он убежден, что "золота" украинского боксера лишило абсолютно непонятное решение судьи.

Президент Федерации бокса считает Хижняка легендой современного любительского бокса.

"Серебро" Хижняка на Олимпиаде: что известно

В финале Олимпиады-2020 украинец Александр Хижня провел бой против бразильца Геберта Соузы.

Боксер из Украины получил серебряную награду после очень странного решения судей. В третьем раунде судья не позволил Хижняку продолжить бой, хотя Александр сигнализировал, что может это сделать.

Справка. Украина в Токио уже получила 16 медалей: 1 золотую, 5 серебряных, 10 бронзовых.