Хижняк – український боксер-любитель, є заслуженим майстром спорту. Здобував титули чемпіона світу, чемпіона Європи та є призером низки змагань.

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Хижняк на Олімпіаді-2020

На Олімпійських іграх в японському Токіо українець зустрівся у фіналі з бразильцем Гебертом Соузою та здобув срібну медаль. Втім, до рішення рефері є питання. Адже після потужного удару суперника Хижняк опинився на канвасі, суддя не відраховував до 9 та відразу зупинив поєдинок. Він присудив перемогу Соузі – попри те, що український боксер був готовий завершувати двобій.

В українській Федерації боксу розкритикували дії рефері. Там підкреслили, що необхідно відбирати професійних суддів, а не "шоуменів, у яких немає в голові розуміння історії, спортивної справедливості та здорового глузду". Коментуючи виступ спортсмена на Олімпіаді-2020, президент федерації Володимир Продивус назвав його "легендою сучасного аматорського боксу".

Біографія спортсмена

Олександр Хижняк народився у Полтаві 3 серпня 1995 року, напередодні йому виповнилося 26. До слова, свій день народження Олександр відсвяткував на Олімпійських іграх у Токіо. У своєму фейсбуці боксер вказав, що навчався у полтавській школі №26. Згодом здобував освіту в Полтавському національному педагогічному університеті та Національній академії державного управління при Президентові України.

Спортивній кар'єрі олімпійський призер завдячує своєму батькові, також Олександру. Хижняк-старший є досвідченим тренером. Раніше боксер розповів "Комсомольській правді", що батько почав займатися з ним ще у 7 років. Тоді маленький Олександр не завжди хотів робити зарядку та ходити на тренування. Втім, коли виріс, зрозумів, що все це було недарма. Мати спортсмена не хотіла, аби син боксував. Через це вона раніше навіть не дивилася бої за участю сина.

Спортивна кар'єра

Змагаючись у молодших вікових категоріях, Хижняку вдалося перемогти на юнацькому чемпіонаті світу у 2012 році в Єревані. Наступного року він почав виступати за основну чоловічу збірну України – у напівважкій ваговій категорії. У 2013 та 2014 роках завойовував "срібло" на чемпіонаті України. Згодом почав виступати за команду "Українські отамани" у напівпрофесійній лізі WSB.

На Європейських іграх у Баку у 2015 році здобув "бронзу". У 2016 році йому не вдалося пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри. Та після цієї невдачі спортсмен почав показувати вражаючі результати – 2017 рік став для нього у хорошому сенсі переломним. Спочатку він став чемпіоном Європи серед молоді та виграв домашній чемпіонат Європи. На чемпіонаті світу у Гамбурзі переміг 4 рази й став чемпіоном світу. Через це досягнення НОК України визнав Хижняка найкращим спортсменом місяця. Врешті, Хижняк завоював звання від AIBA – найкращого боксера-любителя незалежно від вагової категорії. У 2019 році на чемпіонаті у Мінську знову став найсильнішим в Європі.

Державні нагороди:

орден "За заслуги" II ступеня, 2019 рік – за досягнення на ІІ Європейських іграх у Мінську;

орден "За заслуги" III ступеня. 2017 рік – за значний особистий внесок у державне будівництво, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

Особисте життя

Український боксер вже понад 4 роки перебуває у стосунках. Він зустрічається зі своєю землячкою Тетяною Шестаковою щонайменше з квітня 2017 року. Саме тоді Олександр опублікував в інстаграмі перше фото з коханою. Відтоді він часто показує прихильникам їхні спільні фото.