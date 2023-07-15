Украинские голкиперы – самородки: Ювентус ведет переговоры с юным вратарем команды УПЛ

Александр Харечко своей игрой заинтересовал итальянский гранд. "Старая синьора" сразу же взялась за дело.

Александр Харечко, выступающий за молодежную команду Рух U-17, заинтересовал туринский Ювентус. Итальянский гранд уже перешел на стадию переговоров с львовским коллективом.

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Желают забрать как можно быстрее

Юный вратарь смог продемонстрировать свой талант на турнире в Италии. "Желто-черные" приняли участие на товарищеских соревнованиях LAZIO CUP, состоявшихся минувшей весной. Именно тогда скауты "старой синьоры" приглянулись к Харечку и начали активно за ним следить. На "римском" первенстве Рух смог дойти до полуфинала тунира и стать бронзовым призером соревнований, то есть футболисты львовского клуба точно были в центре внимания всех, кто был причастен к LAZIO CUP.

Ювентус сразу же перешел к действиям и начал вести переговоры с Рухом. В частности, стороны рассматривают разные варианты соглашения, среди которых разделение прав на 16-летнего голкипера. То есть Харечко переедет в Италию, но 50 процентов его контракта все же будет принадлежать львовскому коллективу. Такой трансфер может иметь имиджевую составляющую для "желто-черных". Также стоит отметить, что туринский клуб наблюдает еще за несколькими игроками из Академии Руха, но до конкретики речь дошла пока только по Харечку.

. Руховская молодежь достаточно желанна на трансферном рынке, а именно в Италии. В частности, Богданом Слюбиком интересовался Лацио, а трансфер лидера "сине-желтых" Марка Сапуги, которого считают одним из самых перспективных футболистов в мире на своей позиции , в Милан сорвала досадная травма

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