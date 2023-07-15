Олександр Харечко, який виступає за молодіжну команду Руха U-17, зацікавив туринський Ювентус. Італійський гранд уже перейшов до стадії перемовин з львівським колективом.

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Юний голкіпер зміг продемонструвати свій талант на турнірі в Італії. "Жовто-чорні" взяли участь на товариських змаганнях LAZIO CUP, які відбулися минулої весни. Саме тоді скаути "старої синьйори" приглянулися до Харечка та почали активно за ним слідкувати. На "римській" першості Рух зміг дійти до півфіналу туніру та стати бронзовим призером змагань, тобто футболісти львівського клубу точно були в центрі уваги усіх, хто був дотичним до LAZIO CUP.

Ювентус відразу ж перешйшов до дій та почав вести перемовини із Рухом. Зокрема, сторони розглядають різні варіанти угоди, серед яких розділення прав на 16-річного голкіпера. Тобто Харечко переїде до Італії, але 50 відсотків його контракту все ж належатиме львівському колективу. Такий трансфер може мати іміджеву складову для "жовто-чорних". Також варто відзначити, що туринський клуб спостерігає ще за кількома гравцями з Академії Руха, але до конкретики мова дійшла поки що лише щодо Харечка.

До речі. Рухівська молодь є досить бажаною на трансферному ринку, а саме у Італії. Зокрема, Богданом Слюбиком цікавився Лаціо, а трансфер лідера "синьо-жовтих" Марка Сапуги, якого вважають одним із найперспективніших футболістів у світі на своїй позиції, в Мілан зірвала прикра травма.

Нагадаємо, що 17-річний голкіпер молодіжної збірної України U-21 Давид Фесюк, який виступає за хорватський Хайдук, зацікавив гранд світового футболу Манчестер Сіті. "Містяни" почали слідкувати за українськими голкіперами після того, як побачили успіхи Анатолія Трубіна на міжнародній арені.