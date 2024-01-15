"С*аный Волгоград": экс-тренер Динамо резко высказался о поездке в Россию во время войны

Александр Хацкевич не хочет вспоминать период своей работы в стране-террористке. Туда он отправился работать уже на пятом году войны в Украине.

Александр Хацкевич - один из лучших легионеров в истории Динамо. Белорус отдал киевлянам восемь лет карьеры, а позже он еще и поработал тренером "бело-синих".

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Однако после освобождения из Динамо в 2019 году Хацкевич решил отправиться в Россию, которая уже пять года вела войну с Украиной. Тренер возглавил Ротор из Волгограда, выступавший во втором дивизионе.

Впрочем, Александр заявил, что уже сожалеет о решении. Он рассказал об этом в интервью белорусскому ютубу канала "жизнь-малина", его слова передает 24 канал.

Мой главный футбольный промах – это поездка в этот с*аный Волгоград, в эту с*аную Россию. Я признаю это,

– заявил Хацкевич.

Интересно, что за полтора года работы в России Александр впервые за 16 лет вывел Ротор в местную Премьер-лигу. Впрочем, клуб все равно решил уволить его.

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История Хацкевича в Динамо