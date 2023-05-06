Александр Хацкевич отреагировал на отрицательные высказывания Карлоса Самбрано в сторону киевского Динамо. Белорусский специалист пристыдил игрока.

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Поставил на место

Александр Хацкевич уверяет, что такой футболист, как Карлос Самбрано уважения не заслуживает, поскольку никакого вклада в достижение команды он не сделал, а теперь еще и "хлопает языком". Также бывший тренер "бело-синих" не могу понять мотивов перуанского футболиста и вообще, какое он имеет "моральное право" так высказываться о своей бывшей команде.

Я такого футболиста не помню. Если бы он играл, то я бы его запомнил. Он просто считался у "Динамо", но на поле не выходил и ничем команде не помог. Он ничего не сделал для Динамо как игрок, и потому не заслуживает моего внимания. Я вообще не понимаю, как футболист, не принесший никакой пользы, может негативно высказываться в адрес своего бывшего клуба,

– сказал Хацкевич.

Проблемный перуанец