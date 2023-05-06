Александр Хацкевич отреагировал на отрицательные высказывания Карлоса Самбрано в сторону киевского Динамо. Белорусский специалист пристыдил игрока.
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Поставил на место
Александр Хацкевич уверяет, что такой футболист, как Карлос Самбрано уважения не заслуживает, поскольку никакого вклада в достижение команды он не сделал, а теперь еще и "хлопает языком". Также бывший тренер "бело-синих" не могу понять мотивов перуанского футболиста и вообще, какое он имеет "моральное право" так высказываться о своей бывшей команде.
Я такого футболиста не помню. Если бы он играл, то я бы его запомнил. Он просто считался у "Динамо", но на поле не выходил и ничем команде не помог. Он ничего не сделал для Динамо как игрок, и потому не заслуживает моего внимания. Я вообще не понимаю, как футболист, не принесший никакой пользы, может негативно высказываться в адрес своего бывшего клуба,
– сказал Хацкевич.
Проблемный перуанец
- Футболист в прямом смысле только числился в составе "Динамо" в сезоне 2018/2019, поскольку не провел ни одного матча за "сине-белых".
- Экс-футболист киевлян Николай Морозюк откровенно и плохо отзывался о перуанце: "То, что я видел насчет Самбрано на тренировках – это была беда. У него то аллергия на пух, то на траву, то на солнце. Я его за месяц видел всего два раза – в лифте. А его зарплата – сколько он получал? Вот зачем этот мусор везти? Я просто не понимаю".
- Самбарно отличился скандалом и за пределами Украины. Перуанский футболист изгнали из Бока Хуниорса из-за нарушения дисциплины.