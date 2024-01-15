Олександр Хацкевич є одним з найкращих легіонерів в історії Динамо. Білорус віддав киянам вісім років кар'єри, а пізніше він ще і попрацював тренером "біло-синіх".
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Проте після звільнення з Динамо у 2019 році Хацкевич вирішив відправитись в Росію, яка вже п'ять рокі вела війну з Україною.. Тренер очолив Ротор з Волгограда, який виступав у другому дивізіоні.
Втім Олександр заявив, що вже шкодує про рішення. Він розповів про це в інтерв'ю білоруському ютуб каналу "жизнь-малина", його слова передає 24 канал.
Мій головний футбольний промах – це поїздка в цей с*аний Волгоград, в цю с*ану Росію. Я визнаю це,
– заявив Хацкевич.
Цікаво, що за півтора роки роботи в Росії Олександр вперше за 16 років вивів Ротор до місцевої Прем'єр-ліги. Втім клуб все одно вирішив звільнити його.
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Історія Хацкевича в Динамо
- Олександр став гравцем киян у 1996 році та грав за "біло-синіх" до 2004-го
- у 216 матчах білорус забив 36 голів
- разом з Динамо Хацкевич виграв сім чемпіонств, чотири Кубки та один Суперкубок України
- в якості тренера киян Олександр пропрацював з 2017 по 2019 роки
- за його керівництва клуб виграв два Суперкубка України та вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи
- до цього Хацкевич працював тренером юнацьких команд Динамо (2010-2013), а також наставником Динамо-2 (2013-2014)