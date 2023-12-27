После завершения осенней части сезона в УПЛ полтавская Ворскла осталась без тренера. "Зелено-белые" договорились о разрыве контракта с Виктором Скрипником.

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Возвращение Хацкевича в УПЛ?

Украинец принял предложение возглавить Металлист 1925 года. В настоящее время Ворскла остается без тренера, но в СМИ попадают имена птенциальных кандидатов.

Главным фаворитом на должность назывался экстренер полтавчан Сергей Долганский. Впрочем, стало известно, что Ворскла рассматривает также кандидатуру Александра Хацкевича.

Сообщается, что у украинцев и белорусов почти равные шансы возглавить Ворсклу. Руководитель обещает определиться с новым наставником к Новому Году.

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Напомним, что на зимнюю паузу полтавчане пошли на седьмом месте. Команда набрала 23 балла и отстает от еврокубковой зоны на девять очков.

Достижения Александра Хацкевича