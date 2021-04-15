Гвоздик всегда открыт к переговорам

Недавно состоялся бой Джо Смита-младшего против россиянина Максима Власова. После победы Смита украинец опубликовал в инстаграме картинку, где намекнул, что хочет встретиться с Джо.

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Теперь же 34-летний Гвоздик объяснил свой поступок. По его словам, это была шутка, поскольку он понимает, что сейчас не может получить бой со Смитом. Вместе с тем Александр убеждает, что открыт к предложениям.

"Этот пост в како-то мере – больше как шутливая насмешка. Я прекрасно знаю, как работает этот спорт, и как работает этот бизнес. Я знаю какие сегодня реалии в моем весе, и в частности для меня.

Я прекрасно понимал, что это такой юмор, мне никто сейчас бой со Смитом не сделает, поэтому я решил подшутить над теми, кто так говорил. Не могу сказать, что я ищу этот бой, но в любом случае, я всегда открыт к переговорам", – сказал боксер.

Александр отметил, что для его возвращения в ринг должно поступить достойное финансовое предложение.

Давайте вернемся к реальности: сегодняшние условия, чтобы я вернулся такие, что мне никто никогда в жизни не даст даже третью часть этих условий. Я не вижу смысла об этом говорить. Если зрителю нужна сенсация – это должно быть достойное финансовое вознаграждение,

– отметил Гвоздик.

Также Александр решил оставить интригу, отвечая на вопрос, рассматривает ли он вариант когда-то возобновить карьеру.

"Давайте я оставлю интригу. Я его не рассматриваю, но никогда не говори никогда", – сказал украинец.

Все мои мысли о возвращении я сразу же блокирую реальностью

Гвоздик также рассказал, что иногда у него возникает желание бросить кому-то вызов и провести бой.

"Сейчас я смотрел бой Смита и Власова и появляется желание. Ты чувствуешь вкус победы, трепет, когда ты стоишь там, когда тебе поднимают руку, когда ждешь судейский вердикт", – отметил Александр.

Вместе с тем украинца останавливает работа, которую должен выполнять профессиональный боксер во время тренировок.

"Мы видим только маленькую верхушку этого айсберга, за которым стоит огромная тяжелая работа, когда ты не ешь, голодный, истощенный, измученный. Скажу честно, по этому я как-то не сильно скучаю, поэтому все мои мысли о возвращении я сразу же блокирую реальностью о том, какую работу я должен выполнить, чтобы это все произошло", – резюмировал Гвоздик.

Александр Гвоздик неожиданно объявил о завершении карьеры в 2020 году. Последний бой Александр провел осенью 2019 года, когда проиграл титул WBC россиянину Артуру Бетербиеву. В активе украинца 17 побед в 18 поединках.