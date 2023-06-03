Экс-первая ракетка Украины напомнил, что защитники российских спортсменов не отличаются эмпатией, когда речь идет о терроре в отношении украинцев. Но не забывают при любом удобном случае вспомнить о "запоребриковых атлетах" и других несчастных "маленьких людях", которых все оскорбляют.

Читайте также Добро пожаловать в реальность, – реакция Долгополова на политическое заявление Джоковича на Ролан Гаррос

Двойные стандарты – главная черта защитников российских спортсменов

Украинский теннисист, принимающий непосредственное участие в боевых действиях предупредил, что, несмотря на большое количество более неотложных дел, люди на фронте все видят и запоминают.

Интересное наблюдение. 95% людей, защищающих российских спортсменов или других россиян, приписывая им "невинность" за молчание, не сделали ни одного твита о боли или сострадании к террору в Украине или даже поддерживают россию. Мы видим вас, маленькие варвары… Привет с фронта,

– написал Александр.

Напомним, Долгополов, как и другой звездный теннисист Сергей Стаховский, защищает наше государство с оружием в руках и постоянно подсвечивает зашквары медийных людей с пророссийской позицией.

Так, в частности, от украинца досталось федерации тенниса России и Анастасии Гасановой, которые любят говорить о "нейтральности", но сами же своими выражениями это опровергают.