Долгополов прокомментировал высказывания российской теннисистки Анастасии Гасановой. Она опубликовала видео, где использовала все российские пропагандистские высказывания о "военном перевороте в 2014 году", что "Киев мог прекратить огонь по Донецку и Луганску", и вообще оправдывала войну, которую Россия начала против Украины.

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Гасанова родилась в России, но до 2014 года тренировалась в Одессе. И рассказывает, что "военный конфликт в Украине возник из-за запрета общаться на русском языке". Хотя это не помешало ей готовиться к сезону 2022 в Киеве. Но и там "запрещали говорить по-русски".

"Мы ждали 8 месяцев, чтобы россияне заговорили, и этот день настал. Просто один нюанс, они высказались в поддержку войны. Люди, которые говорили, что бедные россияне напуганы, правы. Они боятся потерять работу и деньги. Если бы они знали, что этого не произойдет, 70% открыто бы поддержали войну", – отреагировал на это Александр Долгополов.

Он обратился к ATP и WTA, указав что мнение о том, что ни один российский теннисист или теннисистка не поддерживают геноцид украинцев – это ложь.

"Приятного чтения с грустной Гасановой, которую, кажется, не волновали массовые убийства в Буче, Мариуполе, Изюме. Но очень обиделась, что украинцы радуются, что Керченский мост, круглосуточно снабжающий Россию танками и оружием, убивая украинцев, разрушен", – написал Долгополов.

Теннисист также отметил, что Гасанова "показала миру настоящую позицию многих до сих пор молчащих россиян".