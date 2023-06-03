Експерша ракетка України нагадав, що захисники російських спортсменів не відзначаються емпатією, коли мова йде про терор щодо українців. Але не забувають при будь-якому зручному випадку згадати про "запорєбрікових атлетів" та інших нещасних "маленьких людей", яких всі ображають.

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Подвійні стандарти – головна риса захисників російських спортсменів

Український тенісист, який бере безпосередню участь у бойових діях попередив, що попри велику кількість більш нагальних справ, люди на фронті усе бачать та запам'ятовують.

Цікаве спостереження. 95% людей, які захищають російських спортсменів або інших росіян, приписуючи їм "невинність" за мовчання, не зробили жодного твіта про біль або співчуття до терору в Україні або навіть підтримують росію. Ми бачимо вас, маленькі варвари… Привіт з фронту,

– написав Олександр.

Нагадаємо, що Долгополов, як і інший зірковий тенісист Сергій Стаховський, боронить нашу державу зі зброєю в руках та постійно підсвічує зашквари медійних людей з проросійською позицією.

Так, зокрема, від українця дісталося федерації тенісу Росії та Анастасії Гасановій, які люблять говорити про "нейтральність", але самі ж це своїми висловами спростовують.