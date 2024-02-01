Вытер ноги о российскую тряпку: Алиев использовал по назначению флаг террористов – видео
Источник:Инстаграм Александра Алиева
Бывшая звезда Динамо и сборной Украины Александр Алиев опубликовал видео, от которого сильно подгорает на болотах. Социальные сети поспешно удаляют перформанс динамовца.
С первых дней полномасштабной агрессии России Александр Алиев стал на защиту Украины. Сейчас бывший футболист находится в рядах Вооруженных Сил.
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Не забывает Александр кошмарить врагов и в соцсетях. Экс-динамовец снял видео, как он заходит в баню. На пороге Алиев демонстративно вытер ноги о российский триколор. Только таким образом сейчас можно использовать государственный символ страны-террористки.
Всем привет! Народ, сейчас все увидите. Вот так я захожу в баню. И вот так я вытираю об п*дарастический флаг, бл*ть. Смерть русским! Слава Украине! Всех обнял,
– прокомментировал свои действия Алиев.
Алиев вытер ноги о российский флаг: смотрите видео
Впоследствии Александр опубликовал в сториз скриншот и сообщил, что социальная сеть удалила его видео.
Алиев опубликовал фото с тряпкой / instagram.com/aliev_sasha8
- Напомним, что Александр Алиев родился в российском Хабаровске. Там начал заниматься футболом. В Украину Алиев переехал в 14 лет, попав в академию Динамо. Впоследствии Александр стал одним из лидеров "бело-синих" и попал в сборную Украины.
- В начале полномасштабного вторжения России записался в ряды теробороны Киева. Он резко осудил свои бывших коллег по сборной Украины, которые продались России. Особенно досталось Анатолию Тимощуку, который ранее был капитаном "сине-желтых".