З перших днів повномасштабної агресії Росії Олександр Алієв став на захист України. Наразі колишній футболіст перебуває у лавах Збройних Сил.

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Не забуває Олександр кошмарити ворогів і у соцмережах. Ексдинамівець зняв відео, як він заходить у лазню. На порозі Алієв демонстративно витер ноги об російський триколор. Тільки таким чином нині можна використовувати державний символ країни-терористки.

Всім привіт! Народе, зараз все побачите. Ось так я заходжу в лазню. І ось так я витираю об п*дарастичний прапор, бл*ть. Смерть росіянам! Слава Україні! Всіх обійняв,

– прокоментував свої дії Алієв.

Алієв витер ноги об російський прапор: дивіться відео

Згодом Олександр опублікував у сторіз скриншот з відео та повідомив, що соціальна мережа видалила його відео.

Алієв опублікував фото з ганчіркою / instagram.com/aliev_sasha8