Пострелял из гранатомета и приготовил оккупантам "подарок": Алиев поделился фото из Донбасса

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев с начала вооруженной агрессии России вступил в ряды ВСУ. Недавно экс-футболист поделился фотографиями с поездки в Донецкую область.

В начале войны Александр Алиев, родившийся в России, многих удивил своим решением остаться в Киеве и защищать столицу от оккупантов. После отступления российских захватчиков с подступов к городу-герою экс-футболист Динамо продолжил служить в ВСУ.

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Алиев на Донбассе

Недавно Александр Алиев отправился в Донецкую область. Фотографиями из поездки он поделился со своими подписчиками в Instagram.

Экс-звезда Динамо и сборной Украины находился на одном из полигонов. Там Александр стрелял из гранатомета, тренировался закладывать мины и выполнял другие военные упражнения. Также бывший хавбек сфотографировался со своими собратьями.

Александр Алиев потренировался в стрельбе из гранатомета: смотрите видео

Александр Алиев на Донбассе / instagram.com/aliev_sasha8

В комментариях Алиева поддержали его подписчики и посоветовали в следующий раз взять с собой Артема Милевского.

"Бери Милю подтягивай!"

"Гордость. Береги Себя!!! Слава Украине!"

"Саныч, ты просто супер"

Напомним, что ранее Александр Алиев раскритиковал намерения президента МОК Томаса Баха разрешить россиянам участвовать в Олимпиаде-2024.