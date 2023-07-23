В мае 2023 года Владислав Ващук добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Бывшая звезда Динамо и сборной Украины решился на такой шаг не ради пиара, а по зову сердца.

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Защитник по жизни

Недавно Владислав впервые выполнял боевую задачу на линии фронта. Титулованный футболист опубликовал фото вблизи отметки Купянского района. Именно на этом направлении российские оккупанты в последнее время усилили давление, пытаясь захватить украинские позиции.

"Первая боевая задача", – подписал публикацию Ващук.

Владислав Ващук на передовой / facebook.com/vashchukvlad

На пост Ващука отреагировали его друзья и знакомые. Известному футболисту выразили поддержку актриса Ольга Сумская, его друг и партнер по Динамо Александр Шовковский, актер Дмитрий Оськин, первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко и многие другие.

"Влад, ты защитник по жизни. Защищал честь Динамо и сборной, а теперь всю Украину", – написал один из подписчиков Ващука.

Ранее Владислав Ващук рассказывал о своих новых обязанностях в Национальной гвардии Украины. Легендарный динамовец овладевал специальностью военного медика и участвовал в эвакуации раненых бойцов.