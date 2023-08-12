На початку війни Олександр Алієв, який народився в Росії, багатьох здивував своїм рішенням залишитися в Києві та боронити столицю від окупантів. Після відступу російських загарбників з підступів до міста-героя ексфутболіст Динамо продовжив служити в ЗСУ.

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Алієв на Донбасі

Нещодавно Олександр Алієв вирушив в Донецьку область. Фотографіями з поїздки він поділився зі своїми підписниками в Instagram.

Ексзірка Динамо та збірної України перебував на одному з полігонів. Там Олександр стріляв з гранатомета, тренувався закладати міни та інші військові вправи. Також колишній хавбек сфотографувався зі своїми побратимами.

Олександр Алієв потренувався у стрільбі з гранатомета: дивіться відео

Олександр Алієв на Донбасі / instagram.com/aliev_sasha8

У коментарях Алієва підтримали його підписники та порадили наступного разу взяти із собою Артема Мілевського.

"Бери Мілю підтягуй!"

"Гордість. Бережи Себе!!! Слава Україні!"

"Санич, ти просто супер"

Нагадаємо, що раніше Олександр Алієв розкритикував наміри президента МОК Томаса Баха дозволити росіянам брати участь в Олімпіаді-2024.