Олимпийский чемпион Абраменко перенесет операция: травма может поставить "крест" на карьере

Сезон-2022/2023 для лидера сборной Украины по лыжной акробатике Александра Абраменко досрочно завершен. К сожалению, травма и операция не позволит украинскому продолжать соревноваться на серьезном уровне.

Олимпийский чемпион-2018 в Пхенчхане завершил сезон, так толком его и не начавшись. Абраменко из-за травмированных связей колена пропустил канадские этапы по лыжной акробатике.

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Абраменко: Стандартный набор фристайлиста

Все надеялись на возвращение Александра в соревнования уже 3 февраля, когда состоится этап Кубка мира в США. Однако Абраменко сообщил плохие новости – он пропустит не только эти соревнования, но весь текущий сезон-2022/2023.

К сожалению, медицинское обследование подтвердило самые плохие прогнозы для Александра. У олимпийского чемпиона разрыв крестообразной связки и повреждение костей. Это один из самых плохих вердиктов для каждого спортсмена.

Тренер сборной Украины Энвер Аблаев рассказал, почему Абраменко пропустил Кубок мира по Канаде. Александр травмировался при выполнении прыжков. Его лыжа зацепилась за снег, поэтому колено украинца пошло не так, как нужно.

Теперь Абраменко вместо поездки на соревнование отправится в больницу, где ему сделают операцию. Возобновление призера Олимпиады-2022 в Пекине продлится около 9 месяцев. Ожидается, что только через такой срок Абраменко сможет вернуться в соревнования.

Александр рассказал, что традиционная для фристайлиста травма уже была накануне Олимпийских Игр в 2018 году, на которых стал олимпийским чемпионом в лыжной акробатике. Однако тогда пострадала другая нога.

Мы пошли, сделали МРТ, и нам дали диагноз, что там разрыв крестообразной связки колена, растяжение заднего креста и повреждение костей. То есть стандартный набор фристайлиста. Это только операция, только так восстановишь. Тоже самое у меня на другом колене перед Олимпиадой-2018. Это девять месяцев реабилитации. Этот сезон для меня окончен. Я разочарован, что не смогу выступить на чемпионате мира. Очень хотел. Снова что-то помешало посоревноваться в командных соревнованиях,

рассказал подробности Александр.

"Или это конец карьеры – не скажу"

Также Абраменко не исключил, что возобновление повлияет на его будущую карьеру. Эта травма может поставить точку на успешных выступлениях Александра. Всё будет зависеть от реабилитации после операции.

"Нужно сделать операцию и будем смотреть, как пойдет восстановление. Могут быть нюансы, то есть для жизни обычной все будет хорошо, но для нашего вида спорта может беспокоить очень сильно. Или это конец карьеры – не скажу. Будем смотреть, как все будет развиваться. Может, мне очень захочется еще, а может и не захочется", – ответил Абраменко.

Абраменко стал автором единственной награды Украины на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Он получил "серебро" в лыжной акробатике.

Добавим, что Александр Абраменко стал лучшим спортсменом 2022 года по мнению Ассоциации спортивных журналистов.