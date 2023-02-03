Олімпійський чемпіон-2018 у Пхьончхані завершив сезон, так толком його і не розпочавшись. Абраменко через травмовані зв'язки коліна пропустив канадські етапи з лижної акробатики.

До теми Прикра втрата: лідер збірної України пропускає Кубок світу з лижної акробатики в Канаді

Абраменко: Стандартний набір фристайліста

Усі сподівались на повернення Олександра до змагань вже 3 лютого, коли відбудеться етап Кубка світу у США. Однак Абраменко повідомив погані новини – він пропустить не лише ці змагання, а й весь поточний сезон-2022/2023.

На жаль, медичне обстеження підтвердило найгірші прогнози для Олександра. В олімпійського чемпіона розрив хрестоподібної зв'язки та пошкодження кісток. Це один із найгірших вердиктів для кожного спортсмена.

Відзначимо! Тренер збірної України Енвер Аблаєв розповів, чому Абраменко пропустив Кубок світу у Канаді. Олександр травмувався під час виконання стрибків. Його лижа зачепилась за сніг, тому коліно українця пішло не так, як потрібно.

Тепер Абраменко замість поїздки на змагання поїде у лікарню, де йому зроблять операцію. Відновлення призера Олімпіади-2022 у Пекіні триватиме близько 9 місяців. Очікується, що лише через такий термін Абраменко зможе повернутись до змагань.

Олександр розповів, що традиційну для фристайліста травму вже мав напередодні Олімпійських Ігор у 2018 році, на яких став олімпійським чемпіоном у лижній акробатиці. Однак тоді постраждала інша нога.

Ми пішли, зробили МРТ, і нам дали діагноз, що там розрив хрестоподібної зв'язки коліна, розтягнення заднього хреста та ушкодження кісток. Тобто стандартний набір фристайліста. Це тільки операція, тільки так відновиш. Теж саме я мав на іншому коліні перед Олімпіадою-2018. Це дев'ять місяців реабілітації. Цей сезон для мене закінчений. Я розчарований тим, що не зможу виступити на чемпіонаті світу. Дуже хотів. Знову щось завадило позмагатися в командних змаганнях,

розповів подробиці Олександр.

"Чи це кінець кар'єри – не скажу"

Також Абраменко не виключив, що відновлення вплине на його майбутню кар'єру. Ця травма може поставити крапку на успішних виступах Олександра. Все буде залежати від реабілітації після операції.

"Потрібно зробити операцію і будемо дивитися, як піде відновлення. Можуть бути нюанси, тобто для життя звичайного все буде добре, але для нашого виду спорту може турбувати дуже сильно. Чи це кінець кар'єри – не скажу. Будемо дивитися, як все буде розвиватися. Може мені дуже захочеться ще, а може й не захочеться", – відповів Абраменко.

Нагадаємо! Абраменко став автором єдиної нагороди України на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні. Він здобув "срібло" у лижній акробатиці.

Додамо, що Олександр Абраменко став найкращим спортсменом 2022 року на думку Асоціації спортивних журналістів.