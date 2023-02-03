Олимпийский чемпион-2018 в Пхенчхане завершил сезон, так толком его и не начавшись. Абраменко из-за травмированных связей колена пропустил канадские этапы по лыжной акробатике.
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Абраменко: Стандартный набор фристайлиста
Все надеялись на возвращение Александра в соревнования уже 3 февраля, когда состоится этап Кубка мира в США. Однако Абраменко сообщил плохие новости – он пропустит не только эти соревнования, но весь текущий сезон-2022/2023.
К сожалению, медицинское обследование подтвердило самые плохие прогнозы для Александра. У олимпийского чемпиона разрыв крестообразной связки и повреждение костей. Это один из самых плохих вердиктов для каждого спортсмена.
Теперь Абраменко вместо поездки на соревнование отправится в больницу, где ему сделают операцию. Возобновление призера Олимпиады-2022 в Пекине продлится около 9 месяцев. Ожидается, что только через такой срок Абраменко сможет вернуться в соревнования.
Александр рассказал, что традиционная для фристайлиста травма уже была накануне Олимпийских Игр в 2018 году, на которых стал олимпийским чемпионом в лыжной акробатике. Однако тогда пострадала другая нога.
Мы пошли, сделали МРТ, и нам дали диагноз, что там разрыв крестообразной связки колена, растяжение заднего креста и повреждение костей. То есть стандартный набор фристайлиста. Это только операция, только так восстановишь. Тоже самое у меня на другом колене перед Олимпиадой-2018. Это девять месяцев реабилитации. Этот сезон для меня окончен. Я разочарован, что не смогу выступить на чемпионате мира. Очень хотел. Снова что-то помешало посоревноваться в командных соревнованиях,
рассказал подробности Александр.
"Или это конец карьеры – не скажу"
Также Абраменко не исключил, что возобновление повлияет на его будущую карьеру. Эта травма может поставить точку на успешных выступлениях Александра. Всё будет зависеть от реабилитации после операции.
"Нужно сделать операцию и будем смотреть, как пойдет восстановление. Могут быть нюансы, то есть для жизни обычной все будет хорошо, но для нашего вида спорта может беспокоить очень сильно. Или это конец карьеры – не скажу. Будем смотреть, как все будет развиваться. Может, мне очень захочется еще, а может и не захочется", – ответил Абраменко.
Добавим, что Александр Абраменко стал лучшим спортсменом 2022 года по мнению Ассоциации спортивных журналистов.