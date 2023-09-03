Форвард сборной Украины Роман Яремчук в последний день трансферного окна стал игроком испанской Валенсии. Тренер "летучих мышей" Рубен Бараха сразу включил новичка в заявку на матч 4-го тура с Алавесом.

По теме Новый вызов в карьере: Яремчук прокомментировал переход в испанский гранд

Решили не рисковать

Судьбу встречи решил единственный гол, который на 6-й минуте забил в свои ворота защитник Валенсии Дженк Озкаджер. И хотя "летучим мышам" нужно было забивать голы, чтобы достичь положительного результата, тренер команды решил не выпускать на поле украинского форварда.

После матча главный тренер Валенсии Рубен Бараха прокомментировал решение оставить на скамье Романа Яремчука.

У него была очень тяжелая неделя, в течение которой он почти не тренировалась, и я думаю, что Роману нельзя было рисковать в этой ситуации. Ему нужно набрать темп, успокоиться и работать так, чтобы он был доступен команде. Он не был готов к такой игре, как сегодняшняя,

– рассказал Бараха.

После 4-х сыгранных матчей Валенсия набрала 6 очков и занимает 11 место в турнирной таблице. В первых двух турах "летучие мыши" обыграли Севилью (2:1) и Лас Пальмас (1:0). Однако два следующих поединка Валенсия проиграла: Осасуне (1:2) и Алавесу (0:1).

Конкуренты Яремчука в Валенсии

Отметим, что Валенсия чаще всего играет с одним ярким центрфорвардом. В стартовых турах на острие атаки действовал испанец Уго Дуро. Бывший игрок мадридского Реала сыграл 4 матча и отличился 1 голом. Еще один номинальный нападающий Альберто Мари находится в лазарете. Возвращение на поле испанца ожидается не раньше 7 декабря. Поэтому у Романа Яремчука есть все шансы зацепиться за место в основе. Для этого нужно доверие тренера и результативная игра.