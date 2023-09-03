Форвард збірної України Роман Яремчук в останній день трансферного вікна став гравцем іспанської Валенсії. Тренер "кажанів" Рубен Бараха одразу включив новачка до заявки на матч 4-го туру з Алавесом.

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Вирішили не ризикувати

Долю зустрічі вирішив єдиний гол, який на 6-й хвилині забив у власні ворота захисник Валенсії Дженк Озкаджар. І хоча "кажанам" потрібно було забивати голи, щоб досягти позитивного результату, тренер команди вирішив не випускати на поле українського форварда.

Після матчу головний тренер Валенсії Рубен Бараха прокоментував своє рішення залишити на лаві Романа Яремчука.

У нього був дуже важкий тиждень, протягом якого він майже не тренувався, і я думаю, що Роману не можна було ризикувати в цій ситуації. Йому потрібно набрати темп, заспокоїтися і працювати так, щоб він був доступний команді. Він не був готовий до такої гри, як сьогоднішня,

– розповів Бараха.

Після 4-х зіграних матчів Валенсія набрала 6 очок та займає 11 сходинку в турнірні таблиці. В перших двох турах "кажани" обіграли Севілью (2:1) та Лас Пальмас (1:0). Проте два наступні поєдинки Валенсія програла: Осасуні (1:2) та Алавесу (0:1).

Конкуренти Яремчука у Валенсії

Зазначимо, що Валенсія найчастіше грає з одним яскравим центрфорвардом. У стартових турах на вістрі атаки діяв іспанець Уго Дуро. Колишній гравець мадридського Реала зіграв 4 матчі та відзначився 1 голом. Ще один номінальний нападник Альберто Марі перебуває в лазареті. Повернення на поле іспанця очікується не раніше 7 грудня. Тож Роман Яремчук має всі шанси зачепитися за місце в основі. Для цього потрібна довіра тренера та результативна гра.