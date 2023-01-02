Первый на выход: трансфер Роналду заставил Аль-Наср избавиться от легионера
Источник:Africa Top Sports
В преддверии нового 2023 года Аль-Наср объявил о звездном подписании Криштиану Роналду. Футболист заключил контракт на два года и выбрал любимый номер "7" на спине.
Для Аль-Насра это наибольшее звездное приобретение в истории существования клуба. Таких игроков уровня Криштиану Роналду в команде еще не было.
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Первые последствия трансфера Роналду
Правда, такие трансферы несут не только приятные известия для команды. Роналду стал 9-м легионером в Аль-Насре. А вот лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии составляет 7 футболистов. Поэтому двум из них придется покинуть команду.
Первым из таких изгнанников может стать Джалолидин Машарипов, выступающий за Аль-Наср с июня 2021 года. Узбекистанец играет на позиции левого вингера. Издание сообщает, что Машарипов не зарекомендовал себя в новой команде, поэтому вскоре покинет коллектив. Футболист уже выставлен на трансферный рынок.К слову. Машарипов провел за Аль-Наср 30 матчей, отличившихся 4 голами и 6 ассистами.
Интересно и то, что до прихода Роналда именно Машарипов выступал под 7-м номером. Футболисту пришлось отдать Криштиану свой любимый номер.
Пока неизвестно, кто станет вторым изгнанником из команды.
Затянутый дебют и информация о зарплате
- Напомним, что Роналду не сможет в ближайшее время дебютировать за новый клуб. Все потому, что Криштиану получил дисквалификацию на два матча, когда еще выступал за Манчестер Юнайтед. Португальский нападающий был отстранен от футбола на 2 поединка из-за разбитого телефона болельщика Эвертона.
- Звездный футболист перешел в Аль-Наср в статусе свободного агента.
- В СМИ фигурировала разная информация о зарплате Роналду в новом клубе. Сообщают о 90 миллионах евро в год, а инсайдеры даже писали такие цифры, как 200 миллионов евро, но это с учетом коммерческих и спонсорских соглашений.