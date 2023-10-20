Аль-Наср решил подарить Криштиану Роналду роскошный торт. Все из-за большого количества забитых голов.

Достойно внимания Снова впал: Криштиану Роналду на Ближнем Востоке приговорили к 99 ударам кнутом.

Будет отъедать бока

Звездный футболист вернулся в расположение саудовского коллектива после выступлений за национальную команду Португалии. "Сборная щитов" уверенно выиграла две игры в рамках отбора к Евро-2024, досрочно квалифицировавшись на турнир. Роналду, в свою очередь, в двух крайних играх португальцев смог оформить два дубля – в матчах со Словакией (победа 3:2) и Боснией и Герцеговиной (триумф 0:5).

Аль-Наср решил поздравить своего лидера с серьезным показателем, а именно с 40-м голом в 2023-м году, а также со 127 мячами в 203 матчах за национальную команду. "Принцы Неджда" подарили Роналду торт с его изображениями в футболке саудовского клуба и сборной Португалии. Команда сфотографировалась с подарком на тренировке, а Кришитану получил возможность полакомиться вкусненьким.

Видео поздравления:

Отметим, что в этом году Роналду забил 40 голов во всех турнирах, 31 из которых в составе Аль-Насра. Также в его активе 8 ассистов.