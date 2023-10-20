Аль-Наср вирішив подарувати Кріштіану Роналду розкішний торт. Все через велику кількість забитих голів.

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Буде від'їдати боки

Зірковий футболіст повернувся у розташування саудівського колективу після виступів за національну команду Португалії. "Збірна щитів" впевнено виграла дві гри в рамках відбору до Євро-2024, достроково кваліфікувавшись на турнір. Роналду, в свою чергу, у двох крайніх іграх португальців зміг оформити два дубля – у матчах зі Словаччиною (перемога 3:2) та Боснією і Герцеговиною (тріумф 0:5).

Аль-Наср вирішив привітати свого лідера із серйозним показником,а саме із 40-им голом у 2023-му році, а також зі 127 м’ячами у 203 матчах за національну команду. "Принци Неджда" подарували Роналду торт із його зображеннями у футболці саудівського клубу та збірної Португалії. Команда сфотографувалася з подарунком на тренуванні, а Крішітану отримав нагоду поласувати смачненьким.

Відео привітання:

Відзначимо, що цьогоріч Роналду забив 40 голів у всіх турнірах, 31 зяких у складі Аль-Насра. Також в його активі 8 асистів.