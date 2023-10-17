Сборная Португалии в Зенице продолжила свою серию побед до восьми и гарантировала выход на Евро-2024 с первого места в группе. Подопечные Роберто Мартинеса разгромили Боснию и Герцеговину со счетом 5:0, пишет 24 Канал.

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Роналду продолжает доказывать свою бомбардирскую способность

Окончательный счет был установлен еще на 41-й минуте, а первые 2 гола забил капитан португальцев Криштиану Роналду. Этот дубль позволил напомнить миру, что легендарный форвард все еще в полном порядке, ведь статистика говорит о невероятном факте.

С начала 2023 года 38-летний Криштиану Роналду забил 9 голов за сборную и 31 за клуб Аль-Наср. Никто в мире не забил больше в сумме на протяжении этого времени, чем португальская "семерка". Он опередил по этому показателю Эрлинга Холанда, у которого 39 забитых мячей, а тройку замыкает лидер ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе с 35 взятиями ворот.

Интересно. Также Криштиану обновил мировой рекорд по забитым голам в футболке национальной сборной. На данный момент на его счету 127 голов, а у занимающего второе место Али Даэи – 109. Ближайшего же преследователя из родной страны Роналду опережает уже на 80 забитых мячей, 49 голов в свое время забил Паулета.

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