Манчестер Юнайтед в поисках форварда наткнулся на Венсана Абубакара из Аль-Насру. Такой трансфер выгоден как для камерунца, так и для Криштиана.
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Спаситель для МЮ
Манчестер Юнайтед сделал предложение клуба из Саудовской Аравии по Абубакара. "Красные дьяволы" хотят взять Винсента в аренду. Игрок ранее договаривался с руководством Аль-Насру о его возможной продаже в европейский чемпионат зимой, поскольку Абубакар не чувствует себя счастливым в клубе. У камерунца еще одно предложение, от Фенербахче.
Для Криштиана такое согласие более выгодно, чем оскорбительное. Аль-Наср теперь может заявить португальца на сезон. Клуб отзаявил Абубакара, чтобы зарегистрировать Роналду. В чемпионате Саудовской Аравии есть лимит на легионеров в команде – 8 человек. Роналду же стал девятым иностранцем. Да У Кришитана есть еще определенные проблемы с дебютом за Аль-Наср.
Венсон Абубакар:
- В текущем сезоне форвард провел за Аль-Наср 9 матчей, в которых отличился двумя голами и одним ассистом.
- Игрок раньше никогда не выступал в АПЛ. Бывшими клубами Венсана были: Котонспорт, Валансьен, Лорьян, Порту и Бешикташ.
- Абубакар отыграл во всех трех матчах за сборную Камеруна на ЧМ-2022. В последнем поединке, где игрок вышел капитаном, нападающий получил красную карточку, писал забитый мяч в ворота сборной Бразилии. Игрок очень эмоционально праздновал достижения, сняв футболку, за что и получил дурацкое предупреждение.