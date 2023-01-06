Манчестер Юнайтед в поисках форварда наткнулся на Венсана Абубакара из Аль-Насру. Такой трансфер выгоден как для камерунца, так и для Криштиана.

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Спаситель для МЮ

Манчестер Юнайтед сделал предложение клуба из Саудовской Аравии по Абубакара. "Красные дьяволы" хотят взять Винсента в аренду. Игрок ранее договаривался с руководством Аль-Насру о его возможной продаже в европейский чемпионат зимой, поскольку Абубакар не чувствует себя счастливым в клубе. У камерунца еще одно предложение, от Фенербахче.

Для Криштиана такое согласие более выгодно, чем оскорбительное. Аль-Наср теперь может заявить португальца на сезон. Клуб отзаявил Абубакара, чтобы зарегистрировать Роналду. В чемпионате Саудовской Аравии есть лимит на легионеров в команде – 8 человек. Роналду же стал девятым иностранцем. Да У Кришитана есть еще определенные проблемы с дебютом за Аль-Наср.

Венсон Абубакар: