Атакувального півзахисника Жуліано добре пам'ятають уболівальники українського футболу. Він був основним гравцем Дніпра, коли ним керував іспанець Хуанде Рамос.
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Роналду "допоміг" отримати гроші Жуліано
Подальша кар'єра закинула бразильця у Саудівську Аравію, де він захищав кольори Аль-Насру з 2018 по 2020 рік. Проте Жуліано вимушений був залишити майбутній клуб Роналду через заборгованість по заробітній платі. Араби мали борг перед бразильцем близько 6 мільйонів євро.
Футболіст разом із адвокатом подали скаргу у ФІФА і організація покарала клуб трансферним баном. Тож коли Аль-Наср підписав Кріштіану Роналду, вони не могли його заявити через борг екслідеру Дніпра. Саудитам довелось в екстреному порядку рятувати ситуацію.
Аль-Наср заборгував Жуліано гроші з 2019 року. Ми подали скаргу на клуб у ФІФА, й організація покарала їх трансферним баном. Після цього зі мною на зв'язок вийшов представник клубу та пояснив, що гроші в рахунок боргу вже були переведені останніми днями. Отже, заплатити вони встигли лише сьогодні (5 січня), після чого ФІФА зняла заборону на трансфери з Аль-Насра,
– заявив адвокат Жуліано Марсело Аморетті Соуза.
Таким чином, завдяки переходу Роналду Жуліано отримав свої зароблені 6 мільйонів євро.
Жуліано в Дніпрі
- Нагадаємо, Жуліано був рекордним трансфером в історії Дніпра.
- Власники клубу заплатили Інтернасьоналу 11 мільйонів євро.
- За три з половиною сезони хавбек зіграв 108 матчів, забив 19 голів і віддав 18 асистів.
- Через військову агресію Росії в 2014 році бразилець покинув Україну. Його новий клуб Греміо заплатив дніпрянам 6 мільйонів євро.
- Зараз атакувальний хавбек виступає на Батьківщині, де захищає кольори Корінтіанса.