Атакувального півзахисника Жуліано добре пам'ятають уболівальники українського футболу. Він був основним гравцем Дніпра, коли ним керував іспанець Хуанде Рамос.

Читайте також Ніж в спину зірки: Манчестер Юнайтед знайшов заміну Роналду в Аль-Насрі

Роналду "допоміг" отримати гроші Жуліано

Подальша кар'єра закинула бразильця у Саудівську Аравію, де він захищав кольори Аль-Насру з 2018 по 2020 рік. Проте Жуліано вимушений був залишити майбутній клуб Роналду через заборгованість по заробітній платі. Араби мали борг перед бразильцем близько 6 мільйонів євро.

Цікаво. У складі Аль-Насру Жуліано зіграв 78 матчів, забив 31 гол, віддав 20 асистів. Чи зможе Роналду перевершити показники бразильця?

Футболіст разом із адвокатом подали скаргу у ФІФА і організація покарала клуб трансферним баном. Тож коли Аль-Наср підписав Кріштіану Роналду, вони не могли його заявити через борг екслідеру Дніпра. Саудитам довелось в екстреному порядку рятувати ситуацію.

Аль-Наср заборгував Жуліано гроші з 2019 року. Ми подали скаргу на клуб у ФІФА, й організація покарала їх трансферним баном. Після цього зі мною на зв'язок вийшов представник клубу та пояснив, що гроші в рахунок боргу вже були переведені останніми днями. Отже, заплатити вони встигли лише сьогодні (5 січня), після чого ФІФА зняла заборону на трансфери з Аль-Насра,

– заявив адвокат Жуліано Марсело Аморетті Соуза.

Таким чином, завдяки переходу Роналду Жуліано отримав свої зароблені 6 мільйонів євро.

Жуліано в Дніпрі