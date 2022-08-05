Первое поражение Ярмолы в ОАЭ

Украинский правый вингер вышел в стартовом составе Аль-Айна в матче против Аль-Фейха. Андрей Ярмоленко провел на футбольном поле один тайм и после перерыва был заменен, пишет 24 канал.

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По одному голу от испанца Виктора Руиса влетело в ворота клуба Ярмоленко в каждом из таймов. В итоге – 0:2, поражение Аль-Айна.

Это первое фиаско Ярмоленко, после перехода в новую команду.

Для Андрея это уже не первый матч в футболке Аль-Айна. Украинский футболист дебютировал за новый клуб ОАЭ еще в конце июля. Произошло это в товарищеском матче в Германии против Ханкофен-Хайлинга. Этот поединок закончился минимальной победой подопечных Реброва (1:0).

2 сентября Ярмоленко может провести свой дебютный официальный матч в ОАЭ. В этот день Аль-Айн сыграет на выезде в первом туре чемпионата ОАЭ против Аджмана.

Напомним! Ярмоленко подписал контракт с Аль-Айном до конца июня 2023 года. Андрей вторично работает под руководством украинского тренера Сергея Реброва.