В прошлом сезоне Челси провел сумасшедшую трансферную кампанию. Клуб потратил более 600 миллионов на новичков, приобретя в том числе и Михаила Мудрика.

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Впрочем, команда заняла лишь 12 место в АПЛ и вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов. Этим летом покупки лондонцев куда скромнее, но потраченные средства уже перевалили за отметку в 150 миллионов евро:

Очередным новичком команды стал центральный защитник Аксель Дисаси. Француз перебрался из Монако, подписав с лондонцами соглашение до 2029 года. За 25-летнего защитника Челси заплатил 45 миллионов евро. Напомним, что ранее игроками "синих" стали:

Кристофер Нкунку (60 миллионов евро)

Николя Джексон (37 миллионов евро)

Лесли Угошукву (27 миллионов евро)

Анхело Габриэль (15 миллионов евро)

Диего Морейра (свободный агент)

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Кто такой Аксель Дисаси

Аксель является питомцем ФК Париж, за который дебютировал в 2015 году. Позже Дисаси поиграл четыре сезона в Реймсе, который в 2020-м продал его Монако за 13 миллионов евро.

В течение трех сезонов в составе монегасков Дисас провел 129 игр, забив 10 голов и дважды став бронзовым призером Лиги 1. Аксель также уже дебютировал за сборную Франции.

Дидье Дешам вызвал его на ЧМ-2022 в статусе абсолютного дебютанта. Именно на Мундиале в Катаре Дисас провел свой первый матч за "Ле Блэ" и в итоге стал серебряным призером турнира. В общей сложности на счету защитника четыре игры за сборную.