В прошлом сезоне Челси провел сумасшедшую трансферную кампанию. Клуб потратил более 600 миллионов на новичков, приобретя в том числе и Михаила Мудрика.
По теме Сбил паутину с ворот: Мудрик на тренировке забил удивительный гол в девятку – видео
Впрочем, команда заняла лишь 12 место в АПЛ и вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов. Этим летом покупки лондонцев куда скромнее, но потраченные средства уже перевалили за отметку в 150 миллионов евро:
Очередным новичком команды стал центральный защитник Аксель Дисаси. Француз перебрался из Монако, подписав с лондонцами соглашение до 2029 года. За 25-летнего защитника Челси заплатил 45 миллионов евро. Напомним, что ранее игроками "синих" стали:
- Кристофер Нкунку (60 миллионов евро)
- Николя Джексон (37 миллионов евро)
- Лесли Угошукву (27 миллионов евро)
- Анхело Габриэль (15 миллионов евро)
- Диего Морейра (свободный агент)
Читайте также Европейские гранды готовят космический обмен футболистов ценой почти в 200 миллионов евро
Кто такой Аксель Дисаси
Аксель является питомцем ФК Париж, за который дебютировал в 2015 году. Позже Дисаси поиграл четыре сезона в Реймсе, который в 2020-м продал его Монако за 13 миллионов евро.
В течение трех сезонов в составе монегасков Дисас провел 129 игр, забив 10 голов и дважды став бронзовым призером Лиги 1. Аксель также уже дебютировал за сборную Франции.
Дидье Дешам вызвал его на ЧМ-2022 в статусе абсолютного дебютанта. Именно на Мундиале в Катаре Дисас провел свой первый матч за "Ле Блэ" и в итоге стал серебряным призером турнира. В общей сложности на счету защитника четыре игры за сборную.