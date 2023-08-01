До окончания летнего трансферного окна в футбольном мире может произойти звездный обмен форвардами. Туринский Ювентус и лондонский Челси ведут переговоры о переходе топ-игроков, за которых в сумме отдали почти 200 миллионов евро меньше, чем 2 года назад.

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Оба форварда имеют скандальную репутацию

Сербский нападающий "старой синьоры" Душан Влахович может перейти в английский клуб, а бельгийский форвард Челси Ромелу Лукаку отправится в обратном направлении.

За такой обмен Ювентус также настаивает на доплате от Челси в размере 30-40 миллионов евро в дополнение к Ромелу Лукаку, об этом сообщает журналист Николо Скира.

Переговоры между клубами продолжаются. Отмечается, что бельгийский форвард уже согласовал личный контракт с Ювентусом, рассчитанный до 30 июня 2026 года, с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что оба форварда имеют не лучшую репутацию. Серб после одного из матчей за сборную демонстрировал свою поддержку геноцида жителей Косово, за что получил угрозу от фанов ПСЖ, также претендовавшего на футболиста.

Лукаку же, который клялся в любви к Интеру, начал вести переговоры с враждебным к миланскому клубу Ювентусом, чем разочаровал партнеров по команде и фанатов, что оборвало его теплую связь с Интером.

Справка. За финалистов Лиги чемпионов бельгиец в прошлом сезоне играл в аренде, в течение которой провел 37 матчей и забил 14 голов. Серб Душан Влахович провел в Ювентусе полтора года и забил 23 мяча в 63 встречах.